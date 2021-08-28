Аким города Шымкент Мурат Айтенов проверил готовность средней школы №120, расположенной в жилом массиве Тогыс, к новому учебному году.

При школе завершено строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест, в настоящее время здесь ведутся работы по благоустройству, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкентю

Ранее в здании данной школы на 926 мест обучались 2116 детей, включая подготовительные группы. Дополнительный учебный корпус на 300 мест полностью решает эту проблему.

Аким города поручил обеспечить санитарную безопасность школы для недопущения распространения коронавирусной инфекции среди учащихся.

Директор школы отметила, что занятия будут организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и организация обеспечена дезинфицирующими средствами.

В новой пристройке созданы все условия для обучения и занятий спортом детей.