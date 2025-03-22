Весна идет – весне дорогу!

Как же красиво и быстро просыпается в наших краях природа! Одно печалит: обнажились проблемные участки, которые портят, а иногда очень сильно, окружающую нас среду.

К примеру, там краска облупилась, здесь кучи мусора за зиму образовались, тут забор покосился, а вот здесь качели и скамейки требуют срочного ремонта. Ничего страшного. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Пришло время засучить рукава и взяться, наконец, за дело, за преображение окружающего нас пространства.

У председателя домкомов улицы Мунайбарлаушылар (нефтяников) в жилом массиве «Тогыс» Талибы Бурковецкой сегодня такой настрой: «С наступлением весны у всех наших жителей настроение улучшилось: улица все краше и краше становится.

Здорово, что это наше настроение совпадает с благими намерениями руководства страны. В последние годы в Казахстане взят курс на озеленение городов и сел, строительство комфортных зон, парков и скверов отдыха для населения. Это радует и вдохновляет».

По словам Талибы Ералиевны, буквально на днях состоялась встреча жителей жилого массива «Тогыс» с акимом Енбекшинского района Досболом Есильбеком, депутатом городского маслихата Байкеном Аширбаевым и сотрудниками райакимата.

Разговор, как и принято у нас на юге, начался издалека – с поздравлений с весной, Рамазаном. В эти дни люди попрощались с зимой, встретили весну, обняли всех, по ком соскучились, обменялись пожеланиями доброго здоровья, счастья и долгих лет жизни.

«С приходом весны, тепла и солнца у нас появилось столько свежих идей, которые хочется реализовать», – сказала на встрече с представителями власти Талиба Ералиевна.

И тут же поделилась ими. Пока таких задумок четыре.

Первая. Для безопасности жителей жилого массива «Тогыс» на центральной улице и в парке следует поставить ограждения. Это обезопасит также цветочные клумбы от оставленного без присмотра домашнего скота, забредающего сюда.

Вторая. Необходимо соорудить надежную новую лестницу с пандусом. Она обеспечит безопасный и удобный переход между улицей и остановкой. Это вполне может стать одним из элементов благоустройства жилого массива.

Третья. Есть мечта: обновить арку «Нефтеразведка» на въезде в жилой массив, подкрасить столбы, повесить флажки.

Четвертая. Деревья Тогыса тоже ждут своей доли внимания. Их надо привести в порядок: обрезать сухие ветки, подровнять кроны с самой буйной растительностью.

Самые неотложные проблемы были обозначены. Очевидно, что они решаемы при содействии райакимата, депутата и самих жителей Тогыса.

Чем хорош Наурыз, так это тем, что напоминает нам о традициях предков. Это отметил и Глава страны Касым-Жомарт Токаев: «Испокон веков наши предки в Наурыз начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию, более активно заниматься охраной природы, облагораживанием окружающей среды. Это один из самых эффективных способов экологического воспитания подрастающего поколения». Президент, говоря о развитии древних традиций, сделал акцент на сохранении чистоты не только помыслов, но и окружающей среды.

Символической традицией Наурыза стала генеральная уборка дома и прилегающей территории перед праздником. И то верно – в праздничные дни в доме будет много гостей, приедут родные. Надо встречать их радушно в чистом доме и по возможности за щедро накрытым дастарханом. А поэтому надо заранее избавиться от старых и ненужных вещей. Наводя порядок, человек «вычищает» из жизни все, что мешало ему двигаться вперед.

Несмотря на то, что у празднования Наурыза очень древние обычаи и традиции, современность вправе вносить что-то новое, интересное, креативное.

В последние годы в соцсетях и по телевидению транслируется немало сюжетов об «урбанистической» особенности праздника. Во дворах не только мегаполисов, но и небольших городов люди накрывают столы и на принципах добрососедства отмечают Наурыз. На столах угощения, дети показывают концертные номера, люди старшего поколения исполняют народные песни. Соседи делятся планами о благоустройстве своих мест проживания.

Талиба Ералиевна рассказала, что в их жилом массиве «Тогыс» зародился челлендж не просто «Одно дерево – одна семья». Пожалуй, для Тогыса этого маловато, здесь лучше и понятнее звучит лозунг: «Одно дерево – один ребенок». Вот это по-нашему!

Напомню читателям, что такое челлендж. Это совершение какого-то действия и привлечение к его повторению других людей. С английского языка challenge переводится как «вызов» или «испытание». Чаще всего челленджи проводят в социальных сетях в фото- и видеоформатах.

В новой концепции празднования Наурыза последний день Наурызнама называется «Тазару». Он посвящен общенациональной экологической акции как символу вступления нации в новый год с новыми стремлениями и надеждами.

В регионах запускается «Эстафета чистоты» — массовые мероприятия по очистке водоемов и уборке территорий от снега, мусора, в том числе после праздников.

Что же, очень логично.

Ну что же, в наших домах, дворах, городах и селах чисто должно быть всегда.

Вспомнилась реплика одного человека на замечание, что он где-то обо что-то облокотился и испачкался. На что он бесстрастно ответил: «Да ради Бога! Лишь бы совесть была чиста!» Вот так.

Фарида Шарафутдинова