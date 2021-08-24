Стена протяженность около полукилометра стала камнем преткновения между жителями микрорайона Тассай и частником в Шымкенте.

По словам горожан, пять лет назад, после строительства ограждения, 4 улицы стали тупиковыми. Дома оказались отрезаны от внешнего мира. К местным жителям не могут проехать машины скорой помощи, пожарные расчеты, детям приходится ходить в школу — закоулками. При этом огражденная территория охраняется.

-Народ просит только дорогу. Мы во все инстанции писали: в Каратауский акимат, акиму лично, в прокуратуру и в земельный, нас везде футболят. Нет результата, уже как три года боремся. Пусть откроют дорогу чтобы ездили и ходили люди. Мы устали, поэтому сломали забор. Это говорят территория БИИК, если это их, пусть документы покажут. Никаких оснований для строительства ограждения нет, — возмущается Саги Биназар, житель мкр.Тассай.

По словам местных жителей, им удалось достать генплан, по которому на огороженной территории … должна пролегать дорога, и не одна, а целых пять — продолжение четырех ставших тупиковыми улиц, и одна перпендикулярная им. Для нее даже установили электрические столбы. Люди уверяют, у них отобрали не только дорогу, но и земли.

Бахыт Бесеков говорит, что его почти 4 сотки, стена разделила наполовину. Несколько лет мужчина судится, чтобы отвоевать свою территорию, но все без толку.

— Как я начал с ними судиться, уже третий хозяин поменялся, я отдаю заявление, а потом через 6 месяцев приходит и говорит — я продал, через кадастр они не оформляют, только через юстицию оформление сделают. Опять начну с ними судиться, через 6 месяцев приду, опять хозяин сменится, поэтому я наглым образом забор сломал, — говорит Бахыт Бесеков, житель мкр.Тассай.

По словам частника, президента женского футбольного клуба Шымкента БИИК-Казыгурт, 15 гектаров земли он приобрел еще в 2006 году, когда территория микрорайона принадлежала не городу, а области. Он уверяет, огородил свой участок по отметкам специалистов городского земельного кадастра.

— Сейчас по плану якобы здесь улицы дома построили. Никакого отношения к этому моя земля не имеет. Но сейчас говорят, что сделали ошибку в свое время и дали отметку, пускай специалисты разбираются, если это так, конечно же, я уступлю, если правильно я огородил, то я свою землю защищать буду, — говорит Бауыржан Абдубаитов, президент ЖФК БИИК-Казыгурт.

К собравшимся приехали специалисты городского акимата и земельного комитета. Они посоветовали недовольным жителям обратиться в земельный кадастр. По их словам, могла произойти «накладка».

-Кадастр придут, и они определят здесь дорога должна быть или тут чья-то собственность. Здесь измерят и по своей базе проверят. Может быть накладка произошла, что кто-то на чью-то территорию зашел. Суд смотрел, то вероятно, что накладка есть. В своё время когда в кадастр заносили может быть произошла ошибка. Это только кадастр определит, — посоветовал Сакен Уалихан, государственный инспектор.

По словам представителей акимата, накладка могла произойти после того как территорию Сайрамкого района присоединили к Шымкенту. В том, чьи это земли на самом деле, предстоит разбираться специалистам кадастра. Ну а в том, кто незаконно продал земельные участки — суду.