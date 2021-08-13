Сотрудниками оперативного отдела колонии строгого режима ИЧ-167/2 задержан 23-х летний житель Шымкенте, передает Otyrar.kz

Как пояснили в ДУИС в 16:30 часов мужчина пытался перебросить запрещенные предметы через основное ограждение колонии ИЧ-167/2. Во время попытки он был задержан сотрудниками колонии и полицейскими ДП.

«В ходе задержания у молодого человека изъяли нож. Также в присутствии понятых было произведено вскрытие неизвестного вещества зеленого цвета, со специфическим запахом завернутого в скотч», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), ему грозит штраф в размере 160 МРП (466 720 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.