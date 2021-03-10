Он задержан.

Мужчина, ранее находившийся в розыске за насилие несовершеннолетней, попался в нелепой ситуации.

Подозреваемый перебросил три сотовых телефона через 8-ми метровый забор исправительного учреждения 167/2.

Информация о предстоящем переброске была известна сотрудникам заранее. Мужчина задержан.

«Примерно в 21:20 некий мужчина перебросил пакет с содержимым через высокий забор, об этом мы знали. На месте мужчину задержали. При этом стало известно, что мужчина находился в розыске за особо тяжкое преступление, за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина перекинул три сотовых телефона и некий пакет веществом, следствие сейчас выясняет, что было в пакете», — рассказал заместитель начальника ИЧ 176/2 Магжан Сембек.

Как стало известно, задержанного доставили в отделение полиции Енбекшинского района. Дальнейшую его судьбу решит суд.