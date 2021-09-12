Один патрульных заметил красный пакет у стен исправительной колонии.

11 сентября при несении патрульно-постовой службы около 22 часов 45 минут вблизи исправительной колонии по улице Тауке заметили лежащий у стены здания красный пакет. По обнаружению войсковой наряд незамедлительно доложили начальнику патрульной группы.

«Мы как обычно несли службу в назначенном районе. Вдруг один патрульных заметил красный пакет у стен исправительной колонии», — рассказывает начальник войскового наряда.

Для выяснения содержимого в пакете, на место происшествия был вызван экипаж сотрудников полиции Енбекшинского РОВД.