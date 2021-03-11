Попытка переброса телефонов на территорию колонии попала на видео в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

Вечером 9 марта неизвестный мужчина, в надежде, что его ни кто не заметит в сумерках, пытался перебросить пакет на территорию учреждения ИЧ-167/2 Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент. Бдительность сотрудников учреждения, слаженная работа и своевременно поступившая оперативная информация помогла им предотвратить проникновение запрещенных предметов в учреждение.