Попытка переброса телефонов на территорию колонии попала на видео в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.
Вечером 9 марта неизвестный мужчина, в надежде, что его ни кто не заметит в сумерках, пытался перебросить пакет на территорию учреждения ИЧ-167/2 Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент. Бдительность сотрудников учреждения, слаженная работа и своевременно поступившая оперативная информация помогла им предотвратить проникновение запрещенных предметов в учреждение.
После задержания было установлено, что ранее судимый мужчина находится в розыске за совершенное преступление. На место происшествия выехала опергруппа из числа сотрудников местного управления полиции. В присутствии понятых пакет с неизвестными предметами был вскрыт – в нем оказалось три сотовых телефона. Собранные материалы переданы в суд для принятия процессуального решения. Согласно ст. 481 Кодекса об административных правонарушениях РК попытка передачи любым способом запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП.