В понедельник, 23 августа патрульные получили сообщение о том, что за перилами моста стоит человек.

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«Мужчина как раз решился прыгнуть, когда патрульный прибыл на место. Полицейский среагировал мгновенно, однако перетянуть мужчину в безопасное место не смог. Несколько минут правоохранитель удерживал мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста», – говорят очевидцы, которые прислали видео в редакцию.

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В это время с тушения пожара возвращались огнеборцы. Остановив машину, они бросились на помощь. Действуя слаженно и оперативно, удалось спасти жизнь человеку.

Сотрудники службы спасения и полицейские пытались выяснить имя мужчины и причину, побудившую на столь отчаянное решение. Однако, ничего вразумительного в ответ так и не получили.

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Разбираться во всех обстоятельствах происшествия предстоит компетентным органам.