В Шымкенте для участников проекта Ashyq в «темно-красной» зоне продлили время работы на 2 часа.

Согласно Постановлению ГГСВ РК №33 от 29 июля, субъектам предпринимательства, участвующим в проекте «Ashyq», с 9 августа разрешили работать до 22.00 часов, а объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» — до 00.00 часов. С введением понятия «темно-красной» зоны в матрице оценки эпидситуации многим объектам, включая и лидеров Ashyq, было запрещено работать в выходные дни.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент разъяснил предпринимателям, что этот запрет остается до 16 августа. Однако с 9 августа пересмотрен график работы объектов в будние дни.

«На сегодняшний день по Шымкенту всего 7 446 участников проекта Ashyq, на сайте акимата города Шымкент размещен список 1 101 участника Ashyq, а также 21 «Лидеров Ashyq», деактивирован 51 QR-код за 0 chek-in посетителей.

С учетом требований республиканского постановления, с 9 августа участникам проекта Ashyq Главный гос.сан.врач города Шымкент постановлением от 09 августа №27 продлил режим работы на два часа, то есть до 22:00 часов, а Лидерам – до 00:00 часов. Путем переговоров и переписок, приведения обоснований также решили вопрос работы через проект Ashyq ранее запрещенных постановлением видов объектов предпринимательства», — сообщает директор Палаты предпринимателей города Шымкент Нурлан Кабиштаев.