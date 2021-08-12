Больше 6 лет тюрьмы получили трое жительниц Шымкента, вербовавших сексрабынь в королевство Бахрейн. Суд над ними прошел в закрытом режиме.

Согласно материалам дела осужденные вывозили за рубеж молодых девушек обманом. Действовали вербовщики раздельно, но пользовались одинаковой схемой.

Своим жертвам заграницей они обещали высокооплачиваемую работу в гостиницах, барах и других местах. А когда девушки попадали туда, то их принуждали заниматься проституцией.

Всего по делу проходили 7 потерпевших.

Около года они оказывали интимные услуги в Королевстве, пока местная полиция не накрыла бордель. Известно, что кроме казахстанок там в сексуальном рабстве держали и других иностранок. Многие из них граждане бывших стран СНГ.

Пострадавших содержали в зданиях закрытого типа. У них отбирали паспорта, телефоны и запрещали разговаривать друг с другом. В организации этого преступления обвинили местного сутенера по имени Маджит. От него осужденные в Шымкенте женщины получали деньги за поставку девушек в Бахрейн.

Сабит Туреханов, судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента: «Из материалов дела и судом также установлено, что в период нахождения в Королевстве они можно так сказать, сдружились с этим сутенером. Его Маджит зовут. Он обещал вознаграждение в случае, если они будут переправлять туда девушек. У нас в общей сложности было рассмотрено 3 уголовных дела. Все выезжали через этого Маджита».

В Шымкенте идет еще один громкий процесс по делу о продаже казахстанок в сексуальное рабство в Бахрейн. В этом случае, судят организаторов транснациональной преступной группы.

На скамье подсудимых 16 человек, среди которых не только казахстанцы, но и граждане России и Кыргызстана.

Известно, что на протяжении 4 лет преступники, обманным путем вывозили девушек за рубеж, где они становились сексрабынями. Среди пострадавших были и несовершеннолетние.

Осенью 2020 года банду задержали при попытке вывоза очередной жертвы. Процесс по этому делу сейчас проходит в закрытом режиме.