Общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал обращение от жительницы Шымкента, в котором говориться о насильственных действиях сексуального характера в отношении 5-ти летней девочки.

«На телефон горячей линии фонда поступило заявление от гражданки А., которой стало известно, что в отношении 5-ти летней девочки близкий родственник совершает насильственные действия сексуального характера. В семье четверо детей, мать знает об этой ситуации, но находится под давлением родственников.

«По указанному в данном обращении факту Следственным управлением ДП г.Шымкента зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РК и начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление личности и места жительства гражданки и ее малолетней дочери» — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.