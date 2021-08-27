На главную Новости Шымкента Происшествия Новости ШымкентаПроисшествия В Шымкенте загорелся 9-этажный жилой дом в микрорайоне «Нурсат-2» 27.08.2021 168 Корреспонденты программы «Экстренный вызов» находятся на месте ЧП. View this post on Instagram A post shared by ОТЫРАР Новости Шымкент (@otyrarkz) Подробности последуют. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Пожар в этноауле «Шымкала»: Ущерб государству не причинен В Шымкенте в Старом городе горел этноаул «Шымқала» В Шымкенте горел магазин со строительными материалами Пожар произошел в дендропарке имени Аскарова В Шымкенте во время тушения пожара двух человек эвакуировали в безопасное место В мкр Акжайык полностью сгорели баня и сарай