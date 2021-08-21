В актовом зале здания акимата Туркестанской области состоялась областная августовская педагогическая конференция работников сферы образования Туркестанской области на тему «Образованная нация – залог устойчивого развития».

По традиции года на августовском совещании педагогических работников Туркестанской области, прошедшем в преддверии нового учебного года, был проведен анализ проделанной работы, а также проанализированы цели и задачи, поставленные на предстоящий учебный год. В совещании в режиме онлайн приняли участие все педагоги региона и представители СМИ. Открывая августовское совещание, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поздравил туркестанцев с началом нового учебного года и остановился на дальнейших планах.

«Сегодня наступило время, когда изменились подходы и отношение к сфере образования, личности учащегося и деятельности педагога. Перед нами стоят большие задачи. В соответствии с поручениями правительства страны и акимата области в регионе проводится определенная работа по подготовке к новому учебному году. На сегодняшний день, повышение статуса педагога и создание необходимого материального положения подняты на уровне республики, проводится ряд работ в рамках Закона «О статусе педагога». Уважаемые педагоги! Ваши сегодняшние ученики — светлое будущее нашей страны. Пусть в новом учебном году будет много успехов и ярких творческих достижений и радостных событий!»,- сказал он.В этом, новом учебном году ожидается, что в 927 дневных организациях среднего образования области в традиционном формате будут получать знания 516 740 учащихся.

Во всех учебных заведениях особое внимание уделено соблюдению санитарных норм и обеспечены необходимым дезинфекционным оборудованием. На сегодняшний день привиты 71 809 (95,6%) из 83 897 педагогов образования, 27 560 (96,6%) из технического персонала. Этот показатель составляет-100%. На 2021-2022 учебный год с 1 апреля по 31 июля текущего года по заявлениям родителей принято в 1 класс 47 266 детей. В ходе заседания руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев остановился на нововведениях нового учебного года: «В День Знаний, 1 сентября, состоится торжественное вручение учебников « Әліппе» и « Букварь » малышам, которые впервые переступят порог школы, также есть возможность приходить в школу как в школьной форме, так и в одежде классического стиля, и это решение было принято только за этот учебный год», — сказал он.

На онлайн совещании было представлено около 60 гостей, которые пришли поделиться новыми технологиями, передовым опытом в сфере образования. С докладами выступили выпускник и молодой специалист Кентауского многопрофильного колледжа, мастер, обладатель золотой медали областного и республиканского чемпионата Worldskills Максат Талипхан, исполнительный директор компании «Bilim Media Group» Санжар Кенжеханулы, а также координатор образовательного проекта «Айканат» Сауле Жаркынбекова.