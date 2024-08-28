Августовскую конференцию в Туркестане посвятили образованию нового времени

Туркестанской области прошла традиционная августовская конференция. В ней принял участие аким региона Дархан Сатыбалды. Глава области подчеркнул высокий статус педагогов и призвал приложить все усилия для воспитания достойного будущего поколения.

Августовская конференция в Туркестанской области прошла под эгидой «DIGITAL KAZAKHSTAN: образование в Новое время». На конференции обсуждали достижения и проблемы в области образования. В ее работе принял участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

«Поздравляю вас с началом нового учебного года! Мир переходит из периода цифровизации в эпоху искусственного интеллекта, или моделирования человеческого мышления с помощью компьютерных систем. Глава государства Касым-Жомарт Кемелович на первом республиканском съезде педагогов говорил об оперативности в цифровизации образовательных процессов. Я рад видеть на этой встрече известных академиков, экспертов, отличников образования, почетных учителей. От учителей зависит то, какими они воспитают будущее поколение, а значит, зависит судьба страны. Призываю всех приложить усилия в этом деле», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Мероприятие посетило около 1000 работников сферы образования, больше 20 тысяч педагогов приняли участие в онлайн-режиме. В прошлом году учителя области повысили свою квалификацию за рубежом и в ведущих вузах страны. Выполняются поручения министерства образования и науки по улучшению инфраструктуры школ и повышению уровня образования. Проводится работа по формированию кадрового резерва для управления учреждениями образования.

В регионе действуют 1060 объектов среднего образования. Количество учащихся составляет 530 тысяч человек. В первый класс в этом году зачислены больше 52 тысяч школьников. В сфере образования работают 65 762 педагога. В новом учебном году 220 920 учащихся в 910 государственных школах будут обеспечены одноразовым горячим питанием. В преддверии нового учебного года в 62 школах откроются 265 специальных предметных кабинетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает высокий статус педагогов. Со стороны государства особое внимание уделяется улучшению социального положения педагогов и повышению престижа их деятельности. По мнению главы государства, педагогика стала одной из важнейших отраслей науки. Поэтому в этой сфере необходимы принципиально новые подходы.

Касым-Жомарт Токаев президент РК: «По моей инициативе в 2019 году был принят специальный закон «О статусе педагога». За последние четыре года заработная плата учителей выросла в 2 раза. Недавно зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 30 %. Продлен трудовой отпуск учителей. Учителя были освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей.

Большое значение придается повышению профессиональной квалификации учителей. За три года около 220 преподавателей прошли обучение за рубежом по программе «Болашак». Выросли требования к молодым людям, выбравшим профессию учителя. Стипендии студентам педагогических специальностей увеличены в 2,5 раза. Одним словом, подготовка квалифицированных преподавателей остается приоритетной задачей».

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения квалификации учителей. По его словам, сегодня педагоги не просто преподают учебный материал, но и содействуют развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта у детей. Высокое призвание педагога требует постоянного профессионального развития, эмпатии и готовности к переменам.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии.

Вдобавок только 23 % учителей имеют высшую категорию. Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов. Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии».

На августовской конференции в Туркестанской области 10 педагогов наградили нагрудным знаком Ыбырая Алтынсарина министерства просвещения и науки Республики Казахстан, еще 10 педагогов получили награды от имени акима области.