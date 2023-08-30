Новый формат августовского совещания педагогов

В Казахстане введен новый формат традиционной августовской педагогической конференции: теперь съезд учителей будет проходить два дня.

В первый день участники обсуждают достижения и проблемы, а во второй – план работы на предстоящий учебный год. И статус конференции теперь не городской, это мероприятие республиканского масштаба! Общая тема республиканской конференции – «Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация».

В каждом регионе страны августовская педагогическая конференция прошла по одному из 20-ти актуальных тематических направлений. Шымкенту досталось направление «Цифровые решения в сфере образования». Наверное, это неслучайно, ведь по итогам 2022 года наш город вошел в тройку лидеров среди регионов по процессу цифровизации школ и повышению цифрового потенциала учителей.

В работе совещания приняли участие около тысячи шымкентских педагогов, плюс 200 человек, прибывших из 19 регионов страны.

Первый день конференции прошел в здании Ассамблеи народа Казахстана по улице Желтоксан. Старожилы города помнят его как кинотеатр «Казахстан». Холлы ассамблеи превратились в большую выставочную площадку. Это было так здорово, зрелищно! Шымкентские центры, кружки и секции детского технического творчества по цифровым технологиям презентовали работы своих воспитанников. Здесь же были представлены разнообразные цифровые образовательные платформы. Добрый и одновременно деловой настрой работе конференции задал концерт, блистательно подготовленный учащимися.

Главные вопросы нынешнего совещания и секционных работ обозначила на открытии форума руководитель управления образования города Шымкента Жанат Тажиева. Среди них – цифровизация образования, информационно-коммуникативные технологии, электронные учебники, формирование мультикультурной среды, синтез традиций и инноваций.

Проблем в образовании по-прежнему хватает, но есть и достижения. Шымкент с этого года стал первым мегаполисом, искоренившим трехсменку, ситуация с бесплатным питанием для школьников тоже берет начало с третьего мегаполиса, а по показателям качества образования ученики Шымкента в списке лучших.

«К нам съехались эксперты из всех регионов Казахстана. Отрадно, что начало такого проекта идет от нашего города. Показатели у нас хорошие, нам есть к чему стремиться, мы уверены, что все наболевшие вопросы постепенно сойдут к нулю», – сказала руководитель управления образования города Шымкента Жанат Тажиева.

Но вернемся к заявленной теме конференции «Цифровые решения в сфере образования». Здорово, что перед нашими педагогами выступил руководитель АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмета Байтурсынова» Магжан Амангазы. Свое выступление он посвятил национальной образовательной базе данных (НОБД). Всем заинтересованным лицам – педагогам и родителям учеников – рекомендуем ознакомиться с приказом министра просвещения РК №354 от 9 августа 2022 года «Об утверждении правил формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, интеграции и обеспечения информационной безопасности информационной системы «Национальная образовательная база данных». Очень интереснейший документ. Если вкратце, то НОБД предназначена для автоматизации бизнес-процессов по сбору и обработке первичных статистических данных сферы образования.

Каждый из нас с ней так или иначе уже сталкивался. На основе НОБД оказывается ряд госуслуг, осуществляются бюджетные финансовые процедуры, постановка в очередь и выдача направлений в дошкольные учреждения, создание паспорта ребенка от рождения до вузовского и послевузовского образования, «Всеобуч» и другие отраслевые проекты, централизованное хранение архивных документов строгой отчетности, прием педагогов на работу, награждение лучших, программа безопасности в школах и детсадах, цифровая карта семьи и многое другое.

Все это и есть цифровизация в действии, цель которой – обеспечить систему образования качественной аналитикой и достоверными данными для принятия оптимальных решений.

Если перефразировать одну известную фразу, то можно сказать: «Ничего не будет: ни бланков, ни классных журналов с отчетами, ни карточек, ни книг, ни газет. Одна сплошная цифровизация!» Да, она становится кровеносной системой целого организма.

Чуть подробнее про предстоящее внедрение цифровых учебников, которые в первую очередь избавят учеников от тяжелых портфелей.

«Все равно необходимо вести учебный процесс с бумажными учебниками, которые не заменят электронные. Стоит отметить, что электронные версии учебников будут применяться в классе на определенных уроках, это требование СанПиНа. В целом нужно пробовать и так, и так», – сказал вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.

Говорили на конференции об одной из наболевших тем – коррупции. Первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Жандос Жумабаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией в сфере образования города должна иметь превентивный характер, чтобы на корню пресекать коррупционные риски.

Второй день педагогической конференции продолжился в формате пленарной сессии в «Түркістан сарайы». Педагоги Шымкента и присоединившийся к работе сессии градоначальник Мурат Айтенов были на видеосвязи с администрацией Президента РК, Министерством просвещения РК. Это стало возможным благодаря объемному LED-экрану. На секционных занятиях гости из всех регионов страны поделились с шымкентскими педагогами своими достижениями в области цифровизации.

Впереди – начало нового учебного года. Пусть он будет успешным и для учеников, и для педагогов! Пусть жажда знаний и постижения нового у них не иссякнет!