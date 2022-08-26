Августовская конференция прошла в Шымкенте. В рамках мероприятия в доме дружбы провели масштабную выставку литературы, цифрового развития и робототехники — всего что связано с образованием.

Издательство «Shuǧylakitap» выпускает книги на русском и казахском языках. Самое главное, считает директор издательства Людмила Кириминская, для будущего страны, дать молодому поколению образование.

«Что родители могут дать ребенку — образование. Если есть образование, то всегда, 38 слово Абая, человек заработает себе на кусок хлеба. Мы приучаем детей к патриотизму, нам нужна образованная нация, у нас всегда держатся казахские обычаи, дружба народов Казахстана», — говорит Людмила Кирилинская, директор издательства «Shuǧylakitap».

А здесь показывают настоящие чудеса робототехники. Вот робо-рука, которая с легкостью поднимает полулитровую бутылку с водой, тут квадрокоптер, который легко маневрирует даже в закрытом помещении. Эти изделия конструируют молодые ребята, ученики школы Робопарк.

«Центр «Robo Park» начал свою работу в 2017 году. Мы обучаем детей от 4 до 18 лет в области айти. Например это считается внедорожником, танком. Его сделали 12-летние дети. Причем в течение 2-3 занятий. У нас одно занятие длится 1,5 часа. У нас в планах есть создать роборуку. Чтобы она помогала людям с ограниченными возможностями«, — говорит Ерлан Сайдахимов администратор центра «RoboPark.

На августовской конференции обсуждали успехи и проблемные вопросы в образовании.

«На августовской конференции будут обсуждаться успехи, недоработки и намеченные планы в сфере образования. Все образовательные организации Шымкента готовы к новому учебному году. Количество школ, подведомственных управлению образования, в этом году 223«, — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента.

На августовскую конференцию пригласили больше 800 педагогов мегаполиса. Перед ними выступил аким Шымкента Мурат Айтенов. Глава города поднял вопросы в сфере образования. Так, заработная плата учителей в следующем году вырастет на 25%. А до 2025 года в Шымкенте построят 101 новую школу, половину из них уже построили. Таким образом в 2023 году в мегаполисе решат проблему трехсменных школ.

«Для укрепления материально-технической базы приобретено 610 интерактивных панелей, доля кабинетов, в которых были проведены модификации достигла 72%. В целях обеспечения безопасности детей во всех организациях образования установили видеонаблюдение, тревожные кнопки, турникеты, подключенные к «центру оперативного управления» Департамента полиции. Есть охрана«, — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Горячим питанием в школах обеспечены 103 тысячи учащихся начальных классов. Больше 58 тысяч детей охватили финансовой помощью для приобретения школьной формы. Аким мегаполиса поручил довести долю модифицированных кабинетов до 80%, уделить внимание инклюзивному образованию, чтобы 65% детей с ограниченными возможностями

получили психолого-педагогическую поддержку и раннюю коррекцию, а каждый восьмой учащийся в колледже по востребованным специальностям обучался бесплатно.