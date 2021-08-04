На въезде в город Туркестан строится необычная стела с надписью «Түркістан». На инсталляции, достигающей 11 метров в высоту и общей площадью 28 метров, будут установлены 70 светильников.

Строительство нового объекта планируют завершить уже в ближайшие дни. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев также осмотрел и другие строительные площадки областного центра.

Глава области ознакомился с работой по благоустройству территории вокруг строительства универсального «ЭКО рынка» и автовокзала города Туркестан. Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории вокруг здания.

На зеленой территории будет высажено 5 тысяч деревьев, установят освещение и запуститься система полива.

На “ЭКО рынке» строятся склады на 450 мест для оптовой торговли, киоски на 3500-4000 мест для розничной торговли. На сегодняшний день на территории рынка привлекаются предприниматели, ведутся переговоры с крупными организациями.

Наряду с отечественными предпринимателями, на новом рынке свою продукцию будут продавать и иностранные предприниматели.

Глава региона осмотрел линейный парк, расположенный по улице Ясауи. Ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту улицы Яссы и озеленению территории вокруг стадиона «Туркестан-арена».

Помимо этого, дал ряд поручений ответственным лицам.