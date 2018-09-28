В Шымкенте появилась уникальная параметрическая стела.

«Готово!!! Мы сделали это!!! Создали параметрическую малую архитектурную форму, начиная от пластилиновой модели до завораживающей «хрустальной» трёхметровой статуи», — поделилась в ФБ известная в городе художница, дизайнер Наталья Ветрова.

Как удалось узнать у Натальи, подобной стелы в нашем городе еще не было. Теперь есть и украсила она проходную одного из крупнейших заводов мегаполиса.

«На изготовление композиции ушла тонна акрила. Но сначала мы сделали макет из пластилина в масштабе один к десяти. Первоначальный эскиз предоставил заказчик, но его, конечно, пришлось доработать. Композиция представляет собой двух парящих голубей. Но кто-то разглядел в ней пламя, а кто-то даже девушку. В общем с воображением у шымкентцев все в порядке. Над проектом работали четверо человек, а еще шестеро были задействованы на сборке. Мы довольны своей работой. К тому же в вечернее время ее под нужными ракурсами будут освещать подсветкой, а рядом будет журчать в летнее время фонтан», — коротко рассказала Наталья.

Параметрическая, или алгоритмическая, архитектура уже более десятилетия существует в рамках авангардного дизайна, но в последнее время развитие компьютерных технологий позволило ей претендовать на роль ведущего стиля новой цифровой эпохи. Это определенно не сиюминутная мода. Появление ее в Шымкенте — тому подтверждение.

Стелу торжественно еще не открыли, но те, кто стал свидетелем ее сборки, от произведения современного искусства в полном восторге.

Ирина Казорина