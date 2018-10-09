Заводская проходная гиганта Шымкента — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продакс» разительно отличается от традиционного и привычного входа на промышленное предприятие.

Перемены в эстетике проходной пришлись заводчанам по душе. Теперь их рабочая смена начинается с прохода под местным Биг-Беном, который украшает современная параметрическая стела.

Прозрачная многослойная композиция, словно сделана из искусственного льда или хрусталя. Стела появилась на проходной нефтеперегонного завода накануне визита на предприятие главы государства. На создание уникального для Шымкента арт-объекта у Натальи Ветровой ушло больше месяца. Дизайнер применила современный стиль, выходящий за рамки простых конструктивных решений и форм.

Наталья Ветрова, директор, гл. дизайнер ТОО «Рекламбюро» : «Пожелание были такие: чтобы по форме стела напоминала ветер, огонь, может даже женскую фигуру. Предварительно мы сделали эскиз из пластилина, который заказчик одобрил, но когда начали решать каким образом воплотить, то внезапно пришла идея сделать ее параметризмом из акрила. Для этого ее создали сначала в 3D-программе и это заняло около месяца».

Шесть часов шел монтаж и подъем стелы на постамент. Вес готовой конструкции вместе с металлической основой — порядка тонны. В полном объеме уникальность и совершенство композиции можно оценить ночью. Благодаря подсветке стела приобретает воздушность. Дает чувство полета, невесомости, представляя собой двух влетевших голубей.

Еркен Жумадил, менеджер по связям с общественностью ТОО «ПКОП»: «В рамках модернизации завода мы сделали современную проходную, которую украсили фонтаном и стелой, подобной которой нет в городе Шымкенте».

Параметрическая стела для Шымкента — явление необычное. В объеме «3 Д» подобных ей малых архитектурных форм нет. Но есть те, кто уже всерьез практикует над тем, чтобы максимально использовать параметризм в городском декоре.

Полина Стрельцова, директор, архитектор ARThouse: «В современной архитектуре появилось такое новое веяние, как параметрические формы. В применении они доступны, обтекаемы и похожи на природные. Но у них есть особенность, они разделены по-секционно. И за счет этого появляется интересный вид, игра света и формы особенно интересно читаются. Обычную форму с помощью дробления можно показать в уникальном объемном виде. Особенно, если учитывать применение разных материалов. Применяется акрил, она к примеру придала нашей стеле ледяную фактуру. Выигрышно смотрится вместе с подсветкой».

Новое направление в дизайне, которое не мыслимо без применения специальных компьютерных программ, набирает обороты. Смотрятся малые архитектурные формы свежо и необычно. И здесь многое зависит от мастерства и вкуса дизайнеров. Найти наилучшее решение для проекта, создать фантастический, космический вид Наталье Ветровой удалось. Стела возле ШНОСа смотрится как открытка из будущего.

Ирина Казорина