2 мая в 9.00 часов состоится официальное открытие стелы работникам Чимкентского свинцового завода, погибшим на фронтах ВОВ.

Стела сооружена при входе в школу №5 имени Молда Мусы. Эту стелу соорудили взамен разбитой год назад вандалами. К сведению, все затраты на возрождение этого памятника были собраны простыми тружениками коммунальных предприятий Шымкента.

Работы координировал экс-замакима города Бейсен Жанбосынов, ныне замакима города Тараза, сын участника Великой Отечественной войны.

Напомним, что 8 мая 2018 года в Шымкенте вандалы разрушили памятник свинцевикам, погибшим на полях ВОВ. Мраморные плиты, на которых были высечены имена работников завода, ушедших на фронт, были разбиты.