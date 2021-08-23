Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области полковник полиции Абдугани Сейдуалиев.

Данное мероприятие состоялось в онлайн-формате на официальных страницах Департамента полиции Туркестанской области в социальных сетях «Instagram» и «Фейсбук», сообщает Пресс-служба ДП ТО.

В связи с тем, что тема брифинга касалась «Безопасности детей на дорогах» мероприятие посвятили вопросам профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, роли и задачам родителей по безопасности детей.

В своем выступлении полковник полиции А. Сейдуалиев отметил, что: «До начала учебного года остается мало времени. В период с 1 августа текущего года сотрудниками дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП ТО проведена работа по изучению дорог, прилегающих к школам.

По выявленным недостаткам в соответствующие учреждения внесены 726 предложений по их устранению, а также установлены искусственные дорожные неровности перед 79 средними образовательными организациями.

Кроме того, для привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма полицейскими регулярно проводятся различные оперативно-профилактические мероприятия: «Осторожно, пешеход!», «Безопасная дорога», «Автобус».

Вместе с тем, хочется сказать родителям, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра на дороге, были максимально внимательны и стали примером для подражания. То есть, начиная с себя, следует выработать навыки соблюдения правил дорожного движения. Давайте помнить, что ребенок повторяет, то что видит. Дети — будущее нашей страны. Давайте не будем равнодушными к безопасности подрастающего поколения!», — подчеркнул он.

Далее в ходе брифинга были озвучены основные задачи по безопасности дорожного движения, которые проводятся в области. В свою очередь, пользователи сети могли получить ответы на интересующие их вопросы.

Для обеспечения прозрачности деятельности органов внутренних дел и укрепления обратной связи между полицией и населением брифинги будут проводится еженедельно.