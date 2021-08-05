Во время очередного дежурства инспектор РПП МПС УП города Туркестан на перекрестке улиц С. Ерубаева и Ш. Айманова остановил автомашину Toyota, нарушившую правила дорожного движения.

Когда страж порядка потребовал у водителя предоставить документы, последний отказался и предложил деньги за не привлечение его к ответственности.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны полицейского о противоправных действиях, мужчина попытался дать взятку представителю власти.

В результате правонарушителя задержали и доставили в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 367 части 1 УК РК “Дача взятки”.

Также в отношении водителя иномарки составили административный протокол по статье 601 КоАП РК “Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги”.