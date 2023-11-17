Задержанного замакима Шымкента подозревают в даче взятки

Заместителя акима Шымкента Максута Исахова подозревают в даче взятки. Сейчас он находится под стражей. Его задержали 20 июля этого года, но тогда не сообщали, в чём именно подозревают чиновника.
«Исахов М. задержан по подозрению в даче взятки и в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», – сообщили BES.media в Генеральной прокуратуре.
Сведения об участниках и обстоятельствах уголовного дела не разглашают.
20 июля этого года сотрудники Комитет нацбезопасности задержали замакима Шымкента. Тогда сообщалось, что чиновника подозревают в коррупции. Что именно он сделал, в тот момент не уточняли.
Максут Исахов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. По образованию экономист-организатор сельскохозяйственного производства и юрист.
В разные годы работал:
- в органах внутренних дел ЮКО;
- главой управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы;
- инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента;
- с 2020 года занимал должность заместителя акима Шымкента.
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