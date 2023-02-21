Как антикоровцы запугивали сельских акимов, рассказали в суде Туркестанской области

Сотрудники антикоррупционной службы Туркестанской области запугивали сельских акимов уголовной отвественностью, требуя взятки.

По данным суда, после настойчивых требований работники акимата передали проверяющим крупные суммы до 900 тысяч тенге — за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятки. В результате семь акимов сельских округов и бухгалтер были осуждены и оштрафованы.

После протеста Генерального прокурора, верховный суд полностью оправдал взяткодателей, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников антикора. В отношении двух оперативников началось расследование, по подозрению в превышение власти и должностных полномочий.

«Подсудимые, являясь сотрудниками антикора в мае, июне, июле, августе и сентябре 2016 года несколько раз звонили акиму и говорили: «Вы не боитесь проверки, завтра вы все будут арестованы!», «Не играйте дальше, может быть, вы думаете, что ничего не будет?, «Что происходит с предыдущим заданием, скорее собери деньги!», «Принеси деньги скорее!». Тем самым подстрекая их к совершению преступлений, внося предложения, склонные к коррупции. Они организовывали фиктивные преступления, фальсифицировали следственные материалы, использовали заведомо ложные сведения и написали рапорт начальнику отдела в августе 2016 года. В последствии аким селського округа Жанажол, передал через своего бухгалтера 500 тысяч тенге.

Аким Жамбылского сельского округа передал 490 тысяч тенге. Аким села Атакент Мактааральского района 900 тысяч, аким Енбекшинского сельского округа — 450 тысяч тенге, аким села Мырзакент 660 тысяч, аким Иржарского сельского округа дал 630 тысяч тенге, аким сельского округа «Калыбеков» дал 485 тысяч»,- рассказали в пресс-службе суда Туркестанской области.

Сотрудников антикора признали виновными и приговорили к шести годам лишения свободы, с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред.

«В результате, в отношении указанных потерпевших было возбуждено уголовное дело, они были арестованы, осуждены по приговору суда и имели тяжкие последствия. Подсудимые своей вины не признали, однако вина подсудимых полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей на досудебном следствии и другими материалами дела, исследованными в ходе основного судебного разбирательства»,- добавили в ведомстве.