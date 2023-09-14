Полицейский Шымкента отказал во взятке в 1 миллион тенге

Шымкентцы стали чаще предлагать госслужащим взятки.

Об этом сотрудники акиматов и его ведомств, а также полицейские и судьи стали сообщать в колл-центр агентства по противодействию коррупции.

Так, в антикор обратился командир роты местной полицейской службы. Водитель предложил ему миллион за то, чтобы он не составлял на него протокол за нарушение на дороге. Нарушителя задержали. Еще одну взятку предлагали сотруднице суда, чтобы она ускорила процесс оформления документов. Та деньги не взяла, и позвонила в антикор.

«В первую очередь, это результат проводимой работы по формированию антикоррупционной культуры, которую мы проводим с руководящим составом всех госорганов нашего региона. Указанные факты не воспринимаем, как подвиг. Так как это является обязанностью каждого госслужащего. В данном случае вышестоящие должностные лица, которые сообщили о предоставлении им фактов взятки, проявили нулевую терпимость к коррупции, и антикоррупционную устойчивость. Работа в данном направлении будет продолжена», — говорит Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по г. Шымкенту.

Сообщить о фактах коррупции казахстанцы теперь могут в социальной сети Telegram. Антикоррупционная служба запустил чат-бот. Там можно делиться информацией и о разыскиваемых соотечественниках. Ориентировки на них борцы с коррупцией публикуют на своём сайте. Помимо чат-бота проинформировать Антикор о нарушениях можно и другими способами: через площадку Е-Отыныш (eOtinish), по короткому номеру 1424 или написав в антикоррупционное ведомство своего региона.

@antikorkz_bot

eOtinish

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