Вчера вечером, 26 августа, около 30 жителей микрорайона «Шымкентсити» перекрыли дорогу и потребовали подачи газа.

На место происшествия выехали ответственные представители городских управлений энергетики и развития инфраструктуры, строительства, акимата Каратауского района и «Куатжылу», которые встретились с группой недовольных. Ситуация урегулирована, движение восстановлено.

Вопрос обеспечения природным газом северной части города, в том числе микрорайона «Шымкентсити», включен в перечень работ, которые должны быть выполнены в первую очередь.

В соответствии с порядком работ разработана проектно-сметная документация на проведение газовых сетей, получено заключение государственной экспертизы. Проект вошел в план финансирования, завершены строительно-монтажные работы, которые охватывают несколько этапов.

В структуре проекта наибольший и масштабный объем работ приходится на строительство автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) N3 и строительство магистральных газопроводов. Прокладка и подключение внутриквартальных газовых систем к центральной — последний этап строительства.

По плану строительство газораспределительной станции должно было завершиться в 2022 году. Акиматом города, учитывая важность данного проекта, инициирована работа по ускорению и досрочному запуску проекта.

В настоящее время полностью завершено строительство газораспределительной станции и магистрального газопровода. Поскольку Станция и магистральные сети относятся к категории объектов повышенной опасности, то в настоящее время проводятся испытания лабораторного и технического надзора.

Вопрос ввода всех объектов природного газа, строительство которых должно быть завершено в текущем году, в срок до отопительного сезона находится на контроле акима города.