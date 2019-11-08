В микрорайоне Шымкент-сити счета за электричество — астрономические

Холодный Шымкент-сити. В новом строящемся районе люди замерзают в своих квартирах. В многоэтажных домах, которые построили в этом году, нет отопления.

Жильцы спасаются от холода, как могут. Дети ходят дома в верхней одежде. В хваленном районе, который должен был стать самым престижным в Шымкенте, нет элементарных удобств. Многодетные семьи и инвалиды вынуждены обивать пороги госорганов. В итоге они обратились в нашу редакцию. И только после приезда журналистов, в квартиры жильцов Шымкент-сити пообещали подать тепло.

«Мы в куртке по дому ходим, холодно, особенно ночью дома, как в холодильнике. Мы постоянно болеем, каждый день за лекарствами бегаем. Это дополнительные траты. Дома готовим на электроплитке. Представляете сколько на электричество уходит денег? По 15 тысяч платим», — говорит Сабит Базарбайулы, житель дома.

Чтобы совсем не околеть от холода, жильцы дома вынуждены включать обогреватели. А это снова дополнительные траты, которые люди, живущие здесь, позволить себе не могут. В эти квартиры заселились в основном многодетные семьи и инвалиды. Переехали они сюда летом, когда еще никто не знал, что в этих домах нет отопления.

Район Шымкент-сити совсем новый. Многоэтажные дома здесь построили в этом году. А вот создать удобства, видимо, забыли. Больше сотни семей живут сейчас без тепла. А на улице ночью — минусовая температура.

«Мы обращались и в акимат и в Нур Отан, но все равно у нас ничего не двигается. Однажды к нам пришли люди, сказали, что все сделают, но намекнули, что нужно будет за это заплатить. А мы откуда деньги возьмем? Мы все здесь многодетные, у кого-то в семье инвалиды. Сколько можно нам терпеть?», — говорит Акерке Зиябеккызы, жительница дома.

В городском управлении строительства просят жителей Шымкент-сити потерпеть. По словам чиновников, основная проблема – отсутствие газоснабжения. Но эту проблему уже решили, заверили в ведомстве. Сейчас осталось только провести голубое топливо в дома.

«Сейчас мы будем сюда проводить, подключать газ. Решим проблему и с газоснабжением и с отоплением. В течение 10-15 дней все будет сделано», — заверил журналистов Ердаулет Ажибаев, главный специалист управления строительства города Шымкент.

Жильцам домов в районе Шымкент-сити остается только поверить чиновникам на слово и в ожидании обещанного тепла попытаться не замерзнуть.

Анастасия Новикова