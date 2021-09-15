В Туркестанской области национальную перепись населения 2021 года в режиме онлайн прошли 167 948 респондентов.

По итогам 14 дней лидирует Сайрамский район. Здесь зарегистрировано около 27 тысяч жителей, прошедших онлайн-перепись, на втором месте Казыгуртский район, где 21 тыс. человек. Тройку лидеров составили Тюлькубасский и Ордабасинский районы с 14 тыс. респондентами.

В Республике Казахстан с 1 сентября по 30 октября 2021 года проводится очередная национальная перепись населения Республики Казахстан. Перепись этого года отличается от предыдущих тем, что в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года он проходит в режиме онлайн 24 часа в сутки через сеть интернет sanaq.gov.kz.

Те, кто не прошел онлайн-перепись, смогут ответить на вопросы интервьюеров с 1 по 30 октября. По всем вопросам обращаться в контакт-центр 1446. Звонок бесплатный.