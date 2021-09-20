Раньше за консультациями по этим вопросам люди обращались по специальному номеру 1411, который был закрыт.

С 1 июля 2021 года получить консультацию по вопросам, касающихся оформления пенсий и пособий, АСП, работы портала социальных услуг, трудовых отношений и занятости населения можно через Единый контакт-центр 1414, набрав добавочный номер «5».

Как рассказали в филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент за восемь месяцев 2021 года местный контакт центр принял 376 тыс звонков. Чаще всего горожан интересовали вопросы по выплатам соцпособий, АСП и получение справок через портал eGov.

Контакт-центр работает в будние дни с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Отметим, что сейчас более 93,4% госуслуг доступно на портале Egov. Также самые востребованный услуги и сервисы доступны в мобильном приложении Еgov mоbile и телеграм-боте eGovKzBot2.0.