Услугу шардаринец оценил в 300 тысяч тенге.

В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратилась одна из жительниц областного центра. Со слов потерпевшей, малознакомый мужчина выманил у нее 300 тысяч тенге, предлагая помочь вытащить ее автомобиль со штрафстоянки.

Не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Для задержания злоумышленника стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых оперативных мер полицейские в течение суток задержали подозреваемого, причастного к мошенничеству. Им оказался житель города Шардара Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.