Услуги она оценила в 240 тысяч тенге.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, некая знакомая, войдя в доверие, обещала помочь получить безвозмездные субсидии от государства. После чего доверчивая сельчанка отдала около 240 тысяч тенге. Однако, получив деньги, аферистка так и не выполнила обещанного и исчезла из виду.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница, которая, как выяснилось, потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“.

Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.