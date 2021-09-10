Министр здравоохранения РК Алексей Цой в составе делегации под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова посетил Шымкент.

В ходе визита правительственная делегация разъяснила основные этапы реализации послания Главы государства, а также ознакомилась с деятельностью городской больницы №1.

Медицинское учреждение рассчитано на 520 коек различного профиля дневного и круглосуточного стационара, а с 15 июля 2021 года здесь развернут ковидный стационар на 170 коек.

На базе Городской больницы №1 проведен штаб по стабилизации распространения коронавирусной инфекции, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы лечения пациентов, лекарственного обеспечения и ситуации в регионе.

Также обсуждены вопросы развития фармпромшленности в регионе. По итогам заседания штаба даны соответствующие рекомендации управлению здравоохранения региона.

Кроме того, в ходе визита члены правительства посетили Городскую поликлинику №2, Городскую стоматологическую поликлинику, Шымкентский высший медицинский колледж фармацевтический завод АО «Химфарм», частную школу «Низамхан» и предприятие по производству медицинских изделий ТОО «KazMedPribor».