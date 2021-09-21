Инцидент произошел в микрорайоне «Восток», вечером 20 сентября.

Видео с места пожара появилось в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как машина объята пламенем.

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«Произошло возгорание моторного отсека автомобиля марки Audi A6, 1994 года выпуска.Жертв и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.

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Причина возгорания устанавливается.

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«Чтобы избежать пожара в автомобиле вовремя проходите осмотр транспортного средства и никогда не заправляйтесь при включенном двигателе, не перевозите бензин в пластмассовых канистрах (пластмасса накапливает статическое напряжение, что может стать причиной возгорания бензина). Если в вашем автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, не ждите, а немедленно отгоните машину в сервис к электрику, возможно, это последствия короткого замыкания, из-за которого может начаться пожар», — предупредили в пресс-службе ДЧС.

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