Жители Абайского района пожаловались в редакцию ТК «Отырар».

В микрорайоне, где расположено около ста частных домов, детям негде играть. Жители требуют, чтобы детворе построили специальную площадку. А представители акимата уверяют, что свободной земли — нет. Пустующий участок, заросший мусором, местные жители просят очистить и построить на этом месте детскую площадку. По словам местных жителей, они неоднократно обращались с жалобами и просьбами. Однако ни ответа так и не дождались.

«Слева первая городская больница, далее Дом ветеранов. Детский сад на правой стороне. За много лет это место превратилось в мусорную свалку. Площадки для игр детей нет. А в других микрорайонах созданы все условия, кроме детских, есть и спортивные площадки. Почему наши дети должны страдать?»- возмущаются жители.

Гульнара Байдуллаева, у которой пятеро внуков, вынуждена водить детей в соседний двор. Там «чужаков» на своей территории не жалуют! Доводы, что дети не собираются ничего ломать и им больше негде играть, на жильцов многоэтажек не действуют.

Рассказывает Гульнара Байдуллаева, жительница г. Шымкента:» Забираю внуков и веду их играть на детскую площадку, расположенную во дворе многоэтажек на улице Мангельдина. Другого выхода нет. Всё лето водила туда, недалеко протекает Кошкар-ата. Одних оставлять внуков там боюсь. Мы обращаемся в акимат с просьбой построить и рядом с нашими домами детскую площадку».

Построить на пустующем земельном участке детскую площадку можно только с разрешения владельца. Но у собственника этих соток свои планы.

Мадина Есенбаева, руководитель отдела благоустройства и инфраструктуры Абайского районного акимата:»Для того, чтобы взять земельный участок под нужды государства, необходимо согласие хозяина земли. Частник против. Поэтому сейчас нет возможности построить здесь спортивную площадку».

Если эта земля кому-то принадлежит, то почему много лет она пустует и превратилась в помойку, справедливо отмечают местные жители. Коммунальщики обещали разобраться и поискать другое место для строительства детской площадки.

Если всё сложится, то уже в следующем году, дети частного сектора смогут играть на современной площадке недалеко от дома.