Информационный ресурс EGU.kz дает доступ к детальному описанию каждой вакцины, включенной в Национальный календарь вакцинации.

Любой посетитель может ознакомиться с инфекциями, от которых защищает вакцина, прочитать про противопоказания и возможные побочные действия.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НЦОЗ МЗ РК) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) разработал сайт, который соединил в себе официальную информацию и результаты медицинских исследований о плановой вакцинации детей.

С запуском сайта каждый казахстанский родитель узнает о том, как появился миф об аутизме и вакцине КПК, почему ртути нет в детских прививках, а также о том, можно ли мочить место укола.

Он увидит полный список мифов о вакцинации и достоверную информацию, развенчивающую их.