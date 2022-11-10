Антипрививочников в Шымкенте становится больше

Все больше родителей отказываются от вакцинации. Врачи говорят, это может привести к плачевным последствиям.

В Казахстане существует несколько видов прививок, которые необходимо сделать перед школой. В последнее время участились случаи отказа родителей от вакцинации. Сотрудники поликлиники №5 Шымкента рассказали родителям, почему необходимо вакцинировать детей в раннем возрасте.

У Мафтуны Сармановой четверо детей. Страх за последствия иммунизации привели к тому, что родители категорически отказываются от плановых прививок младшим детям. Родители не жалеют об этом и уговоры врачей на них не действуют.

«Мы вначале прививали детей, потом родственники запретили, говорят что есть побочные эффекты, что у детей не развивается мозг после вакцинации, я такое слышала и перестала прививать детей», — говорит Мафтуна Сарманова, жительница г.Шымкента

На самом деле вакцины безопасны. После введения прививки у ребенка начинается выработка антител — иммунитета против той или иной болезни, объясняют медики Шымкента родителям-антипрививочникам. По мнению специалистов, эти мамы и папы попали под влияние ложной информации. Последствия могут быть плачевными, ведь вакцинируют у нас против тяжелых, опасных инфекций — вирусного гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии и кори. По словам медиков, риск того, что после вакцины наступит серьезное ухудшение, чудовищно мал.

«В последнее время наблюдается рост числа людей, отказывающихся от вакцинации. Это может быть связано со страхом перед ростом инфекционных заболеваний. Сегодня мы разъяснили им важность вакцинации. Мы пригласили инфекциониста, иммунолога и имама. Первая вакцина ставится с рождения. Вакцинация — это основной метод защиты детей от инфекционных заболеваний. В первую очередь вакцины против туберкулеза и желтухи«, — говорит Гульжанат Ережепова заведующая детским отделением поликлиники №5 г.Шымкента.

Вакцинация — это единственный, самый эффективный и не имеющий альтернативы способ для родителей защитить своих детей от серьезных последствий инфекционных заболеваний. В Казахстане ребенок от рождения и до школы получает порядка 10 прививок. Их делают в разный возрастной промежуток.