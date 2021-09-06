Казахстанцы в мессенджере Telegram распространяют сообщение о том, что появился некий новый вид COVID-19, который длится до полугода и главным его симптомом является утомляемость, передает stopfake.kz.

Поэтому всем, кто чувствует усталость, якобы необходимо срочно сдавать ПЦР-тесты. Это неправда.

На самом деле героиня ролика, в котором озвучена эта информация, описывает так называемый продолжительный COVID. Это не отдельный вид болезни, возбудителем которой является некий новый вариант вируса, а синдром, возникающий у некоторых пациентов, уже выздоровевших от COVID-19.

Обычное чувство усталости, которое испытывают люди, к примеру, в конце рабочего дня, его симптомом не является. Этот синдром характеризуется затрудненным дыханием, спутанностью мыслей, чрезмерно быстрой утомляемостью, депрессией, раздражительностью и другими симптомами.

Если пациент заподозрил у себя синдром длительного COVID, то сдавать ПЦР-тест не нужно. Поскольку от самой болезни человек уже выздоровел, то такой анализ будет неинформативным и бессмысленным.

Вместо этого рекомендуется обратиться к лечащему врачу. Специалист может в случае необходимости назначить некоторые виды анализов, такие как общий анализ крови, рентген грудной клетки и прочие.

В настоящее время синдром длительного COVID лечат симптоматически, так как точные причины его развития еще неизвестны. В разных странах существуют группы поддержки для тех, кто страдает от этого синдрома.

Из этого следует, что информация о новом виде КВИ, симптомом которого является утомляемость, – фейк. Так называемый длительный COVID – это последствие перенесенной болезни, характерными признаками которого являются затрудненное дыхание, спутанность мыслей, раздражительность и прочее. Сдавать ПЦР-тест для диагностики этого синдрома не нужно.