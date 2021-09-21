Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан» посетили известный итальянский режиссер Карло Шаккалуга и известная актриса, продюсер Аличе Ферранти и художник-постановщик Анна Варальдо.

Они приехали в Туркестан для расширения партнерских связей и обмена опытом с артистами нового театра, открывшегося в Туркестане. Иностранные гости отмечают, что первый рабочий день они посвятили ознакомлению с историей и святыней.

Экскурсовод музея-заповедника Салтанат Ералиева провела экскурсию для гостей на английском языке, рассказав об исторических личностях и наследии тюркского народа — Туркестана.