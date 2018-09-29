Главе государстве был представлен план развития музея-заповедника «Азрет-Султан» в контексте возрождения культурно-исторического центра Туркестана, — сообщает akorda.kz.

Согласно плану, предполагается создание комфортных условий для познавательного и духовного туризма, при которых каждый желающий сможет посетить расположенные на территории музея исторические и знаковые места.

В первую очередь будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений Туркестана – городище Культобе. Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абульмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов.