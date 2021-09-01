Учеников новой 79 школы Шымкента поздравил с новым учебным годом глава третьего мегаполиса, передает Otyrar.kz

Мурат Айтенов осмотрел кабинеты и вручил новые учебники «Әліппе» первоклашкам. Школа на 1200 мест открылась в мкр Туран, там современные классы, уже установили новое оборудование. С сегодняшнего дня уже начались уроки!

Первый звонок прозвенел, учебный год начался. Теперь, школьники будут обучаться в режиме офлайн, но при условии что все школы будут соблюдать установленные правила. В каждой школе работает система Ashyq.

Акиму доложили, проблем с учебниками не будет, решается вопрос с трёхсменкой и хорошая новость — в Шымкенте с этого года нет аварийных школ, к слову, уже в 2022 году решится проблема с трехсменным обучением. Главный педагог Шымкента уверяет, без недочетов ничего быть не может, но все решается!

«Можно уверенно сказать что все школы в нашем городе уже готовы, а это 203 школы, ждем открытия еще пяти школ! Проблемный вопрос с трехсменкой уже решается. Что касается учебников, все школьники уже обеспечены всем необходимым», — говорит Жанат Тажиева руководитель управления образования г. Шымкента.

В завершении для детей 79 школы подготовили концертную программу, вручили новые учебники и памятное фото с главой города. Который каждому пожелал учиться на пятерки.