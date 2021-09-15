Рост числа авиарейсов планируется на маршрутах Нур-Султан – Москва и Алматы – Москва, а также возобновление рейсов между регионами двух стран в города Караганда, Шымкент, Актау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Санкт-Петербург, Махачкала, Грозный, Калининград, Новосибирск, Омск.

С казахстанской стороны полеты будут выполняться казахстанскими авиакомпаниями «Air Astana», «SCAT», «Qazaq Air» и «Fly Arystan».

В настоящее время авиакомпаниями ведется работа по формированию расписания полетов.

С 21 сентября 2021 года разрешено увеличение количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией до 54 рейсов в неделю.