Выявленный в РК штамм «Дельта» является более опасным и вызывает высокую вероятность госпитализации и летальных случаев. Так называемый Индийский штамм на 60% заразнее и от него в среднем инфицируется 5-6 человек.

«Есть простой способ обезопасить себя и минимизировать риски заболевания – сделать прививку от коронавируса. Поэтому в очередной раз, настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу, проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих близких и родных и в кратчайшие сроки привиться от COVID-19», — обратился к населению заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

Спикеры также рассказали о новых ограничительных мерах, которые МВК рекомендовала принять Главному государственному санитарному врачу РК и которые будут закреплены в новом постановлении.

Это ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов без вакцинации против COVID-19 и другие.

А. Цой подчеркнул, что для граждан сохраняется добровольный выбор – вакцинация либо прохождение ПЦР-тестирования каждые семь дней.

Министр призвал граждан не ждать каких-то других вакцин, а прививаться зарегистрированными в Республике Казахстан.

«Важно понимать, что все вакцины, допущенные для обращения на территорию Республики Казахстан безопасны, эффективны и проверены. Порядка 2,9 млн человек привились этими вакцинами, и мы видим – эффективность. Вакцинация помогает. Мы хотели разъяснить, что 727 в Казахстане повторно заразились COVID-19. Поэтому те, кто думает: «Я переболел и больше не заболею» — это абсолютно неправильно. Поэтому для собственной защиты, для защиты семьи, необходимо обязательно вакцинироваться», — заявил А.Цой

Минздрав РК продолжит проводить разъяснительную работу по вопросам вакцинации.

Как подчеркнул А.Цой, необходимо достучаться до каждого гражданина страны, потому что только наличие коллективного иммунитета позволит Казахстану выйти из пандемии коронавирусной инфекции.