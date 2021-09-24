В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой интернет-мошенничества.

Со слов потерпевшего, на нон увидел объявление об изготовлении кухонной мебели и перевел неизвестному за заказ 100 тысяч тенге. Однако после получения денег продавец перестал выходить на связь. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Для раскрытия преступления и установления подозреваемого в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников и приступили к розыску причастных к мошенничеству. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя. Следствием установлено, что аферист познакомился с потерпевшим через интернет и вошел в доверие. Затем путем мошенничества злоумышленник выманил у клиента 100 тысяч тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.