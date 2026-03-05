Мошенник обманывал подростков через игру Free Fire

В полицию обратился местный житель, со счёта которого списали 380 тысяч тенге. Как выяснилось, несовершеннолетний родственник заявителя играл на телефоне, когда с ним связался неизвестный.

Под предлогом получения игровых бонусов злоумышленник выманил у подростка данные банковской карты и SMS-код, после чего деньги были переведены на другой счёт.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники киберполиции задержали 20-летнего жителя Шымкента.

У него изъяли пять мобильных телефонов, которые использовались для мошеннических действий.

По данным полиции, подозреваемый связывался через игру более чем с 60 подростками, а деньги получил как минимум от 20 из них.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям», — сообщили в полиции.