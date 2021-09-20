Получатели адресной социальной помощи могут в один клик через приложение eGov mobile скачать или поделиться документом, подтверждающим принадлежность.

АО «Национальные Информационные Технологии» провели интеграции по добавлению нового документа в приложении электронного правительства для удобства казахстанцев, являющихся получателями адресной социальной помощи (далее -АСП), сообщает АО «НИТ» РК.

Сервис полезен тем, кто не имеет при себе оригинала документа. Для того, чтобы его предъявить, необходимо авторизоваться в приложении электронного правительства. Документ получателя АСП будет находиться в разделе «Цифровые документы» в приложении eGovmobile. Получатель АСП сможет открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.

Напомним, на сегодняшний день в приложении eGovmobile доступно 18 цифровых документов, таких как: удостоверение личности, водительские права, диплом, студенческий билет и др.

Приложение электронного правительства доступно для скачивания в Google Play, AppGallery, AppStore.