Аферист, обещавший приобрести землю, задержан в Туркестане.

В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратился местный житель о том, что некий знакомый выманил у него крупную сумму под предлогом помощи в покупке земельного участка. Аферист предложил потерпевшему купить участок в 10 соток у его знакомых и обманом выманил 200 тысяч тенге. Спустя год, не дождавшись ни обещанного участка, ни возврата денег, житель областного центра обратился в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого. Задержанным оказался местный житель, который потратил деньги потерпевшего на собственные нужды. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование. Следствием устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.