Воинская часть, где произошел пожар на складе инженерных боеприпасов, входит в состав регионального командования «Юг».

С 2016 по май 2021 года командиром воинской части был Серик Байсакалов. Приказом министра обороны подполковник Серик Байсакалов был уволен из рядов Вооруженных Сил по достижению предельного возраста – ему исполнилось 48 лет. Фактически Байсакалов был исключен из списков части 29 июля 2021, сообщает Минобороны РК.

В июне комиссия регионального командования провела передачу временного исполнения дел и должности командира начальнику штаба части майору Аслану Бахытжанову. Есть соответствующий приказ командира части №109 от 21 июня 2021 г. В настоящее время компетентными органами проводится установленная процедура спецпроверки и оформления специального допуска кандидата на назначение штатного командира части.

С началом пожара штатная пожарная команда воинской части немедленно приступила к его тушению до прибытия пожарных расчетов, а также было сообщено в ДЧС по Жамбылской области.

В дальнейшем, согласно действующим правилам тушения пожара, утвержденным приказом министра внутренних дел от 26 июня 2017 года №446, непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим должностным лицом гарнизона противопожарной службы. Руководитель тушением пожара на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в выполнении задач по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Для этого у пожарной службы ДЧС должны быть сведения обо всех пожароопасных объектах, находящихся в населенном пункте.

По вопросу обнаружения в одном из дворов домов в Байзакском районе фрагментов боеприпасов. Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО «Казтехнологии». Затем АО «Казтехнологии» проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них. Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию уполномоченным на это АО «Казтехнологии» через электронную торговую площадку gosreestr.kz. Обнаруженные корпуса и гильзы от снарядов — это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих. Данный металлолом был приобретен ТОО «Бактияр-Group» в конце марта 2021 года согласно договору со склада ломметаллов АО «Казахтехнологии» в городе Арыс Туркестанской области. Из Арыси на склад в Жамбылской области артиллерийские боеприпасы – снаряды, ракеты, не перевозились. Из Арыси на этот склад перевезена лишь часть ранее нетронутых пожаром инженерных боеприпасов, аналогичных хранившимся на складе в Жамбылской области.

На данном складе хранение артиллерийских боеприпасов не осуществлялось.