Руководитель оборонного ведомства Н. Ермекбаев своим приказом назначил состав комиссии для проверки всех складов боеприпасов в Вооруженных Силах под руководством начальника Главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова.

Решение было принято после событий в Жамбылской области, где министр обороны с первых часов на месте лично организовывал работы по ликвидации последствий пожара, анализировал состояние базы хранения и обстоятельства происшествия.

Как отметил в поручении на аппаратном совещании генерал-лейтенант Н.Ермекбаев, после пожара в Арыси Министерством обороны предпринимались комплексные меры по недопущению подобных происшествий: реализуется Комплексный план по совершенствованию объектов хранения, впервые за 30 лет проводится полная инвентаризация имеющихся боеприпасов, организовано строительство двух новых баз хранения.

— Несмотря на принятые меры, видимо, не все поручения министра были выполнены надлежащим образом, что могло стать причиной происшествия в Жамбылской области. Истинные причины и виновных должно установить следствие, — подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

С учетом того, что объекты хранения боеприпасов являются режимными, в качестве консультантов к работе комиссии поручено привлечь независимых и квалифицированных экспертов, в том числе ветеранов Вооруженных Сил.

Комиссия даст объективную оценку состоянию условий хранения боеприпасов, поможет выявить имеющиеся недостатки и организовать работу по их устранению.