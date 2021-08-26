В Жамбылской области продолжается работа по ликвидации последствий пожара в воинской части, где произошли взрывы боеприпасов. Ситуацию держит на контроле Касым-Жомарт Токаев.

«Работа по ликвидации последствий пожара продолжается. Активно работают спасатели, военнослужащие, врачи и все привлечённые лица. К сожалению, число пострадавших растёт. Но ситуация в целом контролируется. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность», — сообщил Президент РК в своем Твиттере.