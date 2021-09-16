По просьбе горожан маршруты нескольких автобусов были изменены.

В частности, маршрут №126 был проложен через ЖК «Shym city» с приведением его в соответствие с комплексной схемой. В данном направлении предварительно обслуживаются 6 автобусов, в настоящее время 14 автобусов обслуживают объездные маршруты, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Также изменился график движения маршрута №61, принадлежащего компании-перевозчику «Shymkent Bus». В соответствии с этим жителям населенного пункта «КМС» был остановлен прежний маршрут №19, вместо которого были организованы маршруты №61 и №114.

Стоит отметить, что на маршрутах этих маршрутов предусмотрены остановки, которые больше всего просят пассажиров.